Профессор Заславский назвал причину смерти Ленина

Смерть Владимира Ленина до сих пор вызывает споры в мировом сообществе. Помимо нейросифилиса и атеросклероза, профессор Денис Заславский выдвинул еще одну гипотезу о возможных причинах смерти лидера.

Подтвердить версию сейчас невозможно

Заславский, специалист по сифилису, предполагает, что Ленин мог умереть от мягкой опухоли ткани нервной системы при третичном сифилисе, так называемой спинной сухоткой. Хотя лабораторно подтвердить данную версию сейчас невозможно из-за отсутствия соответствующих доказательств в мозге, который хранился в формалине.

Исследователи же пытаются найти признаки нейросифилиса в его головном мозге, но пока что они не обнаружили ДНК возбудителя болезни. Заславский объясняет, что это связано с разрушением бледной трепонемы из-за хранения органа в формалине. Подтвердить сифилис можно лишь обнаружив там соответствующие следы, пишет Вечерняя Москва.