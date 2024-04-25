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Будет ноль рублей: Сбербанк вводит обновление с 26 апреля для всех владельцев карт

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Будет ноль рублей: Сбербанк вводит обновление с 26 апреля для всех владельцев карт
В России
Фото: @ASphotofamily / freepik.com

Уже с 25 апреля Сбербанк вводит важные изменения для всех, кто является держателем карт этого банка.

Одна из услуг, за которую раньше приходилось платить, станет абсолютно бесплатной, пишет «Наша Газета». Несмотря на то, что многие уже привыкли платить картой, бумажные деньги иногда все же необходимы большинству граждан.

Можно снять деньги на кассе в магазине, аптеке или на АЗС

Чтобы получить наличные, можно сделать покупку в магазине, аптеке или на АЗС. Покупка может быть на любую сумму. Покупатель получит один чек на покупку, а второй – на обналиченные деньги.

Важно отметить, что комиссии за эту услугу уже нет. Сбербанк ее отменил. При этом лимит увеличен до 20 тысяч рублей в сутки и до 30 тысяч в течение месяца. Воспользоваться такой возможностью можно будет уже с 30 апреля.

Информационное агентство «Informing»

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