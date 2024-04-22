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Указ уже подписан. Пенсионеров, кто держит пенсию на банковской карте, удивит сюрприз с 23 апреля

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Указ уже подписан. Пенсионеров, кто держит пенсию на банковской карте, удивит сюрприз с 23 апреля
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий

Банки предоставляют пенсионерам более высокие процентные ставки по карточным и накопительным счетам, что обеспечивает им дополнительный доход. Многие банки начисляют проценты на остаток по карточным счетам ежедневно. 

В результате повышения ставок:

  • ВТБ устанавливает до 16% годовых на два месяца;
  • Газпромбанк предлагает до 16,5% годовых;
  • Альфа-банк также предлагает до 16% годовых.

Накопительные счета позволяют хранить и зарабатывать деньги на своих средствах, их можно снимать без потери процентов. Повышение процентных ставок для пенсионеров также распространяется на накопительные счета. Изменения вступят в силу с 23 апреля, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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