Указ уже подписан. Пенсионеров, кто держит пенсию на банковской карте, удивит сюрприз с 23 апреля

Банки предоставляют пенсионерам более высокие процентные ставки по карточным и накопительным счетам, что обеспечивает им дополнительный доход. Многие банки начисляют проценты на остаток по карточным счетам ежедневно.

В результате повышения ставок:

ВТБ устанавливает до 16% годовых на два месяца;

Газпромбанк предлагает до 16,5% годовых;

Альфа-банк также предлагает до 16% годовых.

Накопительные счета позволяют хранить и зарабатывать деньги на своих средствах, их можно снимать без потери процентов. Повышение процентных ставок для пенсионеров также распространяется на накопительные счета. Изменения вступят в силу с 23 апреля, пишет ngnovoros.ru.