В ближайшем будущем владельцы квартир с приборами учета коммунальных ресурсов ожидают изменений: запрет на требование предоставления документов о проверке счетчиков. Информация о проведенных проверках будет храниться в единой системе Росреестра под названием «Аршин», и ресурсоснабжающие организации смогут получать доступ к этой информации без обращения к собственникам.

Перерасчет оплаты за услуги на основе данных счетчиков

Если управляющая компания начислила плату в соответствии с нормативами при исправно работающем счетчике, собственники имеют право требовать перерасчета, предоставив показания счетчика и обратившись в управляющую компанию с заявлением.

Информацию о дате проверки счетчика можно узнать на самом счетчике, в квитанции за коммунальные услуги, в личном кабинете на сайте управляющей компании или ресурсоснабжающей организации, а также в системе Росреестра «Аршин». Если счетчик не прошел поверку, его необходимо заменить, обратившись в управляющую компанию или специализированную организацию с лицензией на установку и проверку счетчиков, пишет progorod33.ru.