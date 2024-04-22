Произойдет уже в апреле: российским пенсионерам придется отказаться от льгот

В апреле текущего года российские пенсионеры получили новую возможность: отказаться от государственных льгот в пользу денежной компенсации. Эксперт в области пенсионных систем предложил эту идею, предоставляя пожилым людям новые варианты удовлетворения своих потребностей. Обычно пенсионерам предоставляются различные льготы, но они не всегда соответствуют их реальным потребностям.

Заменить льготы на денежные выплаты

Новая инициатива дает возможность заменить льготы на денежные выплаты, позволяя пенсионерам самостоятельно решать, на что тратить средства. Например, в Москве пенсионеры могут получить компенсацию за отказ от бесплатного проезда на общественном транспорте, бесплатных лекарств или проезда на пригородных электричках. Это нововведение может помочь пенсионерам, желающим иметь большую финансовую свободу, пишет ngnovoros.ru.