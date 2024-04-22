Подписан новый указ: пенсионный возраст сократят на целых 5 лет

В этом году россияне готовятся к новому этапу пенсионной реформы, которая включает увеличение пенсионного возраста, но также предусматривает льготы для определенных категорий граждан. По новым правилам, некоторые граждане смогут выйти на пенсию раньше: женщины 1966 года рождения — в 58 лет, мужчины 1961 года рождения — в 63 года.

Однако для этого требуется накопить определенное количество пенсионных баллов и иметь трудовой стаж не менее 15 лет. Для тех, кто работал на Крайнем Севере, действуют особые условия: женщины могут выйти на пенсию с 55 лет, мужчины — с 60 лет. Также предусмотрены варианты досрочного выхода на пенсию для тех, кто был уволен по не зависящим от них причинам, пишет ngnovoros.ru.