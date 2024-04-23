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Россиянам раскрыли, как майские праздники отразятся на зарплате

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Россиянам раскрыли, как майские праздники отразятся на зарплате
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев

В мае 2024 года работники, чья рабочая неделя составляет пять дней, будут иметь два периода отдыха. С 28 апреля по 1 мая включительно - 4 дня, включая перенесенные выходные и праздник 1 мая. С 9 по 12 мая включительно - 4 дня, включая праздник 9 мая, перенесенный выходной с 10 мая и выходные 11-12 мая. Всего в мае будет 20 рабочих дней или 159 рабочих часов.

У тех, кто получает оплату за сдельную работу или по часам, могут возникнуть сложности с зарплатой

Работники с окладом не пострадают от дополнительных выходных, но для тех, кто получает оплату за сдельную работу или по часам, ситуация может быть сложнее из-за сокращения рабочих дней. Однако для них предусмотрено дополнительное вознаграждение за отсутствие работы в праздничные дни. Сотрудники, работающие по графику или сменам, будут следовать установленному графику. Оплата за праздничные дни будет повышенной.

При выборе времени для отпуска нужно учитывать график и согласовывать с работодателем. Использование отпуска в мае может привести к небольшим финансовым потерям из-за меньшего числа рабочих дней, но это не должно существенно повлиять на доход, пишет progorod33.ru.

Информационное агентство «Informing»

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