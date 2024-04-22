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Лишиться подаренной жилплощади в два счета. Юрист рассказала, за что подаренную квартиру могут отобрать

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Лишиться подаренной жилплощади в два счета. Юрист рассказала, за что подаренную квартиру могут отобрать
В России
Фото: @wirestock / freepik.com

Кандидат юридических наук Ирина Сивакова подчеркивает, что нарушение требований при заключении сделки дарения жилой недвижимости может привести к серьезным последствиям для получателя подарка. Согласно законодательству, сделка дарения может быть признана недействительной, если даритель не обладал полным пониманием своих действий из-за недостатка здравого смысла или памяти, страдает психическими расстройствами, либо если дарение является скрытым способом продажи имущества. 

Возвращение имущества дарителю

Также, если даритель находится под угрозой со стороны получателя подарка или его родственников, либо если даритель обанкротился после передачи имущества, сделка может быть аннулирована. В случае признания сделки дарения недействительной, применяются законные меры для восстановления правильного правового статуса имущества, что может включать в себя возвращение имущества дарителю или его наследникам, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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