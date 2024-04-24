Врач Осипов: мигранты могут завезти оспу обезьян в Россию

Власти Республики Конго объявили оспу обезьян. Они призывают жителей быть осторожными. Врачи подчеркивают, что это инфекционное заболевание опасно, поскольку оно может вызвать серьезные осложнения для организма, вплоть до летального исхода.

Роспотребнадзор проводит проверки прибывающих граждан

Специалисты предупреждают о высоком риске заноса инфекции в РФ, особенно учитывая прибытие граждан из стран Африки. В этой связи действуют меры санитарной защиты, включая контроль за прибывающими пассажирами, проведение всех необходимых медицинских мероприятий. Роспотребнадзор анализирует ситуацию в странах, где был объявлен карантин, а также проводит проверки прибывающих граждан. Домодедовская больница уже реализуют планы санитарной защиты для предотвращения распространения опасных недугов.