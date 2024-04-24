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Повышение пенсионного возраста в РФ: кто и когда может выйти на пенсию в 2024 году

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Повышение пенсионного возраста в РФ: кто и когда может выйти на пенсию в 2024 году
В России
Фото: @freepik / freepik.com

В 2024 году в России возраст выхода на страховую пенсию по старости увеличился. Мужчины, родившиеся в 1961 году, могут выйти на пенсию с 63 лет, а женщины, родившиеся в 1966 году, могут выйти на пенсию с 58 лет. Условия для назначения страховой пенсии включают достижение возраста 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин, наличие страхового стажа не менее 15 лет, а также набор индивидуального пенсионного коэффициента не менее 28,2.

Условия для досрочного выхода на пенсию

Кроме того, существуют условия для досрочного выхода на пенсию для определенных категорий граждан, таких как люди с большим трудовым стажем, многодетные матери, работники вредных и опасных производств, инвалиды, а также военнослужащие и летчики. Для жителей Крайнего Севера и Дальнего Востока также предусмотрены особые условия выхода на пенсию, а также для госслужащих, творческих работников, медиков и учителей.

Страховые пенсии были проиндексированы на 7,5% с начала 2024 года, что привело к увеличению средней пенсии по возрасту на 1600 рублей в месяц, progorod33.ru.

Информационное агентство «Informing»

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