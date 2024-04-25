Пенсионерам РФ придется отказаться от всех льгот с 25 апреля

Уже с 25 апреля многим российским пенсионерам придется отказаться от государственных льгот.

В этом уверены эксперты, отмечая, что при отказе от льгот им предоставят денежную компенсацию, пишет «Наша Газета».

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала, что размер компенсации будет выше, чем раньше. Пожилые граждане в разных регионах получают дополнительные льготы от государства, которые могут быть как натуральными (например, бесплатный проезд в общественном транспорте или скидки в магазинах), так и денежными.

Для некоторых пенсионеров действительно удобнее получить деньги, а не иметь бесплатные льготы. Поэтому они смогут отказаться от льгот, которые им не нужны, а взамен получить деньги.

Компенсация составит 1,5 тыс. рублей

Например, отказавшись от бесплатного проезда, пенсионер получит 500 рублей в месяц. Если отказаться от бесплатных лекарств, то компенсация составит 1,5 тыс. рублей. А отказ от бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте даст дополнительно 250 рублей.