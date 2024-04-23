Свердловский министр Кузнецова рассказала, упадет ли стоимость яиц в регионе летом

Летом в Свердловской области ожидается небольшое снижение цен на яйца, примерно на 5%, однако осенью они, вполне вероятно, вернутся к текущим значениям. Такое мнение выразила Анна Кузнецова, министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона.

По ее словам, в летний сезон после Пасхи происходит сезонное снижение цен на этот продукт. Не исключено, что они упадут на 5%, но осенью вернутся к текущим значениям из-за роста себестоимости производителей.

Кузнецова добавила, что на Среднем Урале производят яйца с избытком, что позволяет части продукции поставляться в соседние регионы, включая Северный Кавказ. Благодаря контролю удалось зафиксировать стабильную стоимость у местных производителей, пишет URA.Ru.