От 500 рублей: Нашлись объявления для москвичей по откапыванию машин из сугроба снега

В Москве в условиях суровой зимы стали появляться предложения услуг по удалению снега с авто. Цены на услуги разные и варьируются от 500 рублей до 4 тыс. рублей. Конечная стоимость зависит от объема проделанной работы и сложности задачи.

Также учитывается длительность стоянки авто на улице во время снегопадов, пишет РГ. Предлагаемые дополнительные услуги включают использование лебедки для выезда транспорта, зарядку аккумулятора, подкачку шин, прогрев двигателя. Эти услуги особенно актуальны, если машина засыпана снегом, но колеса находятся на асфальте.