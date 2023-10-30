Дочь скончавшейся в ходе ссоры с мужем жительницы Подмосковья требует пересмотреть дело

Екатерина Можеева в 2021 году зимой узнала от своего отчима о трагической кончине матери. По его словам, супруга плохо себя чувствовала, а в момент происшествия он не находился с ней. После этого девушка обратилась к правоохранительным органам, намереваясь начать уголовное расследование.

Тем не менее, нследница жительницы Подмосковья не согласна с квалификацией преступления, по которой было возбуждено уголовное дело, и также с вынесенным судебным решением. Согласно информации, Наталья и Геннадий отправились на дачу во Владимирской области 17 декабря 2021 года. Следующего дня они посетили день рождения у соседей. Геннадий, немного перебравший с алкоголем, вернулся домой раньше, в то время как его жена вернулась в 22.00. Перед сном она пошла прогуляться на свежем воздухе. Согласно словам мужчины, она сообщила ему, что поскользнулась, ударилась сильно головой о крыльцо. На затылке у нее образовалось «красное пятно размером с монету». Геннадий предложил женщине вызвать скорую помощь, но Наталья категорически отказалась.

На следующий день, это было 19 декабря, она почувствовала дискомфорт и поэтому начала искать обезболивающее средство. Гринев утверждает, что дал корвалол. В течение дня Наталья снова поскользнулась, но ударилась уже левой стороной головы. Муж говорит, что предложил жене снова вызвать медицинскую помощь, но она в который раз отказалась. Когда Наталье стало немного лучше, она вернулась к своим занятиям.

Ближе к вечеру попросила помощи Гринева с переносом двуспального матраса с первого этажа на второй. Тем не менее, Геннадий сказал, что справиться в одиночку ему не под силу, и предложил попросить помощи у соседей.

При этом он выразил неудовольствие тем, что она ведет переписку с кем-то по телефону. Когда супруга спустилась на первый этаж, Геннадий попытался забрать у нее телефон, чтобы проверить, с кем она общается. Наталья сопротивлялась, и в ответ он сильно оттолкнул ее. В результате дама потеряла равновесие и ударилась о ступеньку. Геннадий ушел из дома в состоянии негодования. Тем не менее, через некоторое время он вернулся, обнаружив, что Наталья так и не поднялась. Он попытался оказать первую помощь, но вызвал в итоге скорую помощь. Врачи, прибывшие на место вызова, констатировали смерть и отправили ее тело в морг. После этого мужчина сообщил о произошедшем близким и родственникам.

Уголовное дело было инициировано лишь через год. Прошлым летом Геннадия признали виновным по ч. первой ст. 109 УК («Производство действий, повлекших смерть по неосторожности») и приговорили его к 2-м годам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Дочь усопшей жительницы не согласна с этим приговором. Она требует пересмотреть дело.