Появился обновленный список погибших в «Крокусе» – спасательная операция завершена

Печальные новости о трагедии в «Крокус Сити Холл». По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, а около 140 человек находятся в больницах. Опубликован обновленный список погибших, в котором фигурируют их имена и даты рождения:

Баклемышев Александр Борисович, 21.09.1972

Семенов Александр Александрович, 26.12.1978

Шершнев Дмитрий Валентинович, 21.07.1989

Толецкий Константин Сергеевич, 28.08.1972

Новоселова Екатерина Павловна, 22.05.1981

Павлютенков Михаил Григорьевич, 01.01.1953

Зудина Наталья Николаевна, 23.07.1979

Гусейнов Вугар Оглы, 20.07.1983

Дорофеева Екатерина Геннадиевна, 01.03.1989

Пихновская Татьяна Борисовна, 06.12.1972

Волкова Анна Владимировна, 28.12.1978

Ладейщикова Виктория Владимировна, 16.07.1977

Фирсова Ирина Александровна, 05.03.1972

Бойко Татьяна Сергеевна, 18.10.1984

Окишев Павел Сергеевич, 27.03.1989

Фигурина Анна Александровна, 05.11.1975

Волков Михаил Александрович, 20.04.1968

Окишева Ирина Александровна, 14.07.1990

Веденеева Ирина Владимировна, 26.09.1983

Масленникова Ирина Ивановна, 12.04.1952

Гайкович Александр Владиславович 20.03.1957

Фигурин Игорь Евгеньевич, 25.11.1972

Лаптев Сергей Михайлович, 17.06.1975

Усачева Ирина Викторовна, 15.05.1977

Павловский Олег Юрьевич, 03.06.1974

Умерова Татьяна Анитовна, 16.05.1959

Титишов Андрей Дмитриевич, 15.07.1972

Дорофеев Павел Николаевич, 20.02.1989

Абдулова Татьяна Анатольевна, 17.04.1985

Рудницкий Алексей Евгеньевич, 16.03.1985

Бондарь Наталья Владимировна, 23.04.1982

Костюченко Кристина Игоревна, 16.10.1982

Долина Илона Валериевна, 02.06.1980

Волков Алексей Вячеславович, 03.09.1977

Соколов Роман Владимирович, 22.03.1977

Герасимов Александр Сергеевич

Смоляков Егор Андреевич

Глезер Татьяна Викторовна

Бондарь Светлана Владимировна

Гайнович Александр Владимирович

Трунтова Любовь Александровна

Гайнович Светлана Анитовна

Топоев Андрей Федосеевич

Супрун Владимир Николаевич

Гайкович С.А.