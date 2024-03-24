Появился обновленный список погибших в «Крокусе» – спасательная операция завершена

Печальные новости о трагедии в «Крокус Сити Холл». По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, а около 140 человек находятся в больницах. Опубликован обновленный список погибших, в котором фигурируют их имена и даты рождения:
- Баклемышев Александр Борисович, 21.09.1972
- Семенов Александр Александрович, 26.12.1978
- Шершнев Дмитрий Валентинович, 21.07.1989
- Толецкий Константин Сергеевич, 28.08.1972
- Новоселова Екатерина Павловна, 22.05.1981
- Павлютенков Михаил Григорьевич, 01.01.1953
- Зудина Наталья Николаевна, 23.07.1979
- Гусейнов Вугар Оглы, 20.07.1983
- Дорофеева Екатерина Геннадиевна, 01.03.1989
- Пихновская Татьяна Борисовна, 06.12.1972
- Волкова Анна Владимировна, 28.12.1978
- Ладейщикова Виктория Владимировна, 16.07.1977
- Фирсова Ирина Александровна, 05.03.1972
- Бойко Татьяна Сергеевна, 18.10.1984
- Окишев Павел Сергеевич, 27.03.1989
- Фигурина Анна Александровна, 05.11.1975
- Волков Михаил Александрович, 20.04.1968
- Окишева Ирина Александровна, 14.07.1990
- Веденеева Ирина Владимировна, 26.09.1983
- Масленникова Ирина Ивановна, 12.04.1952
- Гайкович Александр Владиславович 20.03.1957
- Фигурин Игорь Евгеньевич, 25.11.1972
- Лаптев Сергей Михайлович, 17.06.1975
- Усачева Ирина Викторовна, 15.05.1977
- Павловский Олег Юрьевич, 03.06.1974
- Умерова Татьяна Анитовна, 16.05.1959
- Титишов Андрей Дмитриевич, 15.07.1972
- Дорофеев Павел Николаевич, 20.02.1989
- Абдулова Татьяна Анатольевна, 17.04.1985
- Рудницкий Алексей Евгеньевич, 16.03.1985
- Бондарь Наталья Владимировна, 23.04.1982
- Костюченко Кристина Игоревна, 16.10.1982
- Долина Илона Валериевна, 02.06.1980
- Волков Алексей Вячеславович, 03.09.1977
- Соколов Роман Владимирович, 22.03.1977
- Герасимов Александр Сергеевич
- Смоляков Егор Андреевич
- Глезер Татьяна Викторовна
- Бондарь Светлана Владимировна
- Гайнович Александр Владимирович
- Трунтова Любовь Александровна
- Гайнович Светлана Анитовна
- Топоев Андрей Федосеевич
- Супрун Владимир Николаевич
- Гайкович С.А.