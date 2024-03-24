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Появился обновленный список погибших в «Крокусе» – спасательная операция завершена

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Появился обновленный список погибших в «Крокусе» – спасательная операция завершена
Москва
Источник фото: @crocuscityhall

Печальные новости о трагедии в «Крокус Сити Холл». По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, а около 140 человек находятся в больницах. Опубликован обновленный список погибших, в котором фигурируют их имена и даты рождения:

  • Баклемышев Александр Борисович, 21.09.1972
  • Семенов Александр Александрович, 26.12.1978
  • Шершнев Дмитрий Валентинович, 21.07.1989
  • Толецкий Константин Сергеевич, 28.08.1972
  • Новоселова Екатерина Павловна, 22.05.1981
  • Павлютенков Михаил Григорьевич, 01.01.1953
  • Зудина Наталья Николаевна, 23.07.1979
  • Гусейнов Вугар Оглы, 20.07.1983
  • Дорофеева Екатерина Геннадиевна, 01.03.1989
  • Пихновская Татьяна Борисовна, 06.12.1972
  • Волкова Анна Владимировна, 28.12.1978
  • Ладейщикова Виктория Владимировна, 16.07.1977
  • Фирсова Ирина Александровна, 05.03.1972
  • Бойко Татьяна Сергеевна, 18.10.1984
  • Окишев Павел Сергеевич, 27.03.1989
  • Фигурина Анна Александровна, 05.11.1975
  • Волков Михаил Александрович, 20.04.1968
  • Окишева Ирина Александровна, 14.07.1990
  • Веденеева Ирина Владимировна, 26.09.1983
  • Масленникова Ирина Ивановна, 12.04.1952
  • Гайкович Александр Владиславович 20.03.1957
  • Фигурин Игорь Евгеньевич, 25.11.1972
  • Лаптев Сергей Михайлович, 17.06.1975
  • Усачева Ирина Викторовна, 15.05.1977
  • Павловский Олег Юрьевич, 03.06.1974
  • Умерова Татьяна Анитовна, 16.05.1959
  • Титишов Андрей Дмитриевич, 15.07.1972
  • Дорофеев Павел Николаевич, 20.02.1989
  • Абдулова Татьяна Анатольевна, 17.04.1985
  • Рудницкий Алексей Евгеньевич, 16.03.1985
  • Бондарь Наталья Владимировна, 23.04.1982
  • Костюченко Кристина Игоревна, 16.10.1982
  • Долина Илона Валериевна, 02.06.1980
  • Волков Алексей Вячеславович, 03.09.1977
  • Соколов Роман Владимирович, 22.03.1977
  • Герасимов Александр Сергеевич
  • Смоляков Егор Андреевич
  • Глезер Татьяна Викторовна
  • Бондарь Светлана Владимировна
  • Гайнович Александр Владимирович
  • Трунтова Любовь Александровна
  • Гайнович Светлана Анитовна
  • Топоев Андрей Федосеевич
  • Супрун Владимир Николаевич
  • Гайкович С.А.

Информационное агентство «Informing»

Что должно было состояться в атакованном террористами «Crocus City Hall»

Что должно было состояться в атакованном террористами «Crocus City Hall»

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