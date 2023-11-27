На юго-востоке Москвы очевидцы сняли на видео «дом-монстр»

На юго-востоке Москвы случайными свидетелями был обнаружен необычный «дом-монстр«. Об этом сегодня пишет телеграм-канал »Новости Москвы».

Здание расположено в Нижегородском районе столицы

Речь идет о здании, расположенном в Нижегородском районе столицы. Оно покрыто наледью, имеет свисающие сосульки на нескольких этажах. Несмотря на это, там горит свет.

Ролик, снятый очевидцами, вызвал у многих интерес. Пользователи Интернета задались вопросом о причине появления на доме льда. Автор записи не предоставил конкретной информации, однако предупредил москвичей о реальной опасности хождения под окнами странного здания.