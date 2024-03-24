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Долина, Зудина и Веденеева значатся среди погибших в «Крокусе»

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Долина, Зудина и Веденеева значатся среди погибших в «Крокусе»
Москва
Фото: @jannoon028 / freepik.com

22 марта 2024 года стал днем одного из самых трагических событий в современной истории России из-за ужасного теракта, совершенного в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном в Москве. Число погибших продолжает расти, достигнув к вечеру субботы цифры в 140 человек, однако это число может еще увеличиться.

Вследствие этой трагедии были отменены все развлекательные мероприятия на ближайшие дни, а телевизионные каналы внесли изменения в свою программу. Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Их жизнь оборвалась

Министерство здравоохранения опубликовало предварительный список погибших. Большинство из них – это люди среднего возраста, родившиеся в 80-х годах. Среди погибших в «Крокусе» были Наталья Зудина, Ирина Веденеева, Анна Волкова, Илона Долина и многие другие. В тот вечер они пришли в концертный зал, чтобы насладиться выступлением любимой группы «Пикник», но их жизнь оборвалась, пишет Утро.ру.

Информационное агентство «Informing»

Что должно было состояться в атакованном террористами «Crocus City Hall»

Что должно было состояться в атакованном террористами «Crocus City Hall»

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