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Что должно было состояться в атакованном террористами «Crocus City Hall»

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Что должно было состояться в атакованном террористами «Crocus City Hall»
Москва
Источник фото: @ostorozhno_novosti

22 марта, «Крокус Сити Холл» (один из самых престижных концертных залов Москвы и Подмосковья) ожидал премьеру программы «Новое измерение» от группы «Пикник». По заявлению организаторов, все билеты на это мероприятие были распроданы заранее.

«Крокус Сити Холл» принял максимальное число зрителей

Однако на второй концерт, запланированный на следующий день, 23 марта, еще были доступны билеты для приобретения. Перед концертом «Крокус Сити Холл» принял максимальное число зрителей - более 8,5 тысяч человек. Это был аншлаг как для публики, так и для группы «Пикник». Вместе с музыкантами на сцене присутствовали актеры, технический персонал, специалисты по световому оформлению и оформители сцены.

Рассчитывали на максимальное количество потерь

«Новое измерение» предполагала выступление симфонического оркестра, что делало шоу еще более технологически сложным и задействовало около 20-ти человек. Планировавшие нападение лица, очевидно, знали о максимальной вместимости зала и рассчитывали на максимальное количество потерь, пишет РГ.

Информационное агентство «Informing»

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