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Эксперт рассказал, какие деньги платят выгульщикам собак в Москве

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Эксперт рассказал, какие деньги платят выгульщикам собак в Москве
Москва
Источник фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

По данным MSK1.RU, многие жители столицы, не имея достаточно времени для ухода за своими питомцами, обращаются за помощью к профессионалам. Некоторые сервисы по выгулу собак ищут людей, готовых проводить время на свежем воздухе. Задачи включают в себя прогулки с собаками, мытье лап после прогулки, кормление и отправку фотоотчетов хозяевам.

Оплата варьируется от 15 до 40 тысяч рублей в месяц

Сервисы предоставляют безлимитный проездной, одежду и оборудование для выгула, а оплата варьируется от 15 до 40 тысяч рублей в месяц в зависимости от загруженности. В некоторых компаниях также требуется выгульщик собак с оплатой до 30 тысяч рублей в месяц. Работникам предоставляется гибкий график и возможность самозанятости. Оплата производится еженедельно, количество заказов зависит от желания и возможности исполнителя. Желательно иметь опыт общения с характерами разных собак. 

Вакансии также предлагают заботу о других домашних животных, включая кошек, попугаев, бурундуков и минипигов.

Информационное агентство «Informing»

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