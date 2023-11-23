Эксперт рассказал, какие деньги платят выгульщикам собак в Москве

По данным MSK1.RU, многие жители столицы, не имея достаточно времени для ухода за своими питомцами, обращаются за помощью к профессионалам. Некоторые сервисы по выгулу собак ищут людей, готовых проводить время на свежем воздухе. Задачи включают в себя прогулки с собаками, мытье лап после прогулки, кормление и отправку фотоотчетов хозяевам.

Оплата варьируется от 15 до 40 тысяч рублей в месяц

Сервисы предоставляют безлимитный проездной, одежду и оборудование для выгула, а оплата варьируется от 15 до 40 тысяч рублей в месяц в зависимости от загруженности. В некоторых компаниях также требуется выгульщик собак с оплатой до 30 тысяч рублей в месяц. Работникам предоставляется гибкий график и возможность самозанятости. Оплата производится еженедельно, количество заказов зависит от желания и возможности исполнителя. Желательно иметь опыт общения с характерами разных собак.

Вакансии также предлагают заботу о других домашних животных, включая кошек, попугаев, бурундуков и минипигов.