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Убитую квартиру-«хламовник» в центре Москвы выставили на продажу за 9,1 миллиона рублей

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Убитую квартиру-«хламовник» в центре Москвы выставили на продажу за 9,1 миллиона рублей
В России / Москва
Источник фото: pixabay.com

В престижном районе Хамовники в Москве появилась на продажу однокомнатная квартира с ценником в 9,1 миллиона рублей. Несмотря на высокую стоимость, визуальное состояние жилья оставляет желать лучшего.

Квартира расположена на цокольном этаже здания, что придает ей специфический вид и может вызвать вопросы у потенциальных покупателей. Изображения помещения свидетельствуют о заметных проблемах: краска облупилась, а на одной из стен видна огромная трещина. Расположение дома удобно - всего в пяти минутах ходьбы от станции метро «Парк культуры« и в семи минутах от станции »Кропоткинская».

Автор объявления подчеркивает, что в квартире два окна и доступны все необходимые коммуникации, включая водоснабжение, электричество, канализацию и отопление. Однако, оценивая текущее состояние жилья, потенциальные покупатели могут столкнуться с необходимостью серьезного ремонта.

Информационное агентство «Informing»

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