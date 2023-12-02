Москвичи жалуются на маргиналов и вредные выхлопы в Марьине

Район Марьино на юго-востоке Москвы, являющийся самым густонаселенным, переживает активный период застройки с разноцветными многоэтажками. В последние годы, после повышения ключевой ставки, цены на квартиры в этом районе выросли. Однако некоторые местные жители высказывают свое недовольство из-за неприятных запахов, неблагоприятной экологической ситуации и большого количества маргиналов.

В воздух поступают вредные выбросы

Многие местные жители связывают неприятные запахи с соседством района с Капотней, где расположен нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефти» — МНПЗ. В результате постоянной переработки нефтепродуктов в воздух поступают вредные выбросы сероводорода.

В прошлом жители района замечали вонь, которую ассоциировали тогда с разложением биоматериалов. Несмотря на эти проблемы, есть и те, кто остается довольным жизнью в Марьино, отмечая ее удобство из-за наличия парков и развитой инфраструктуры.