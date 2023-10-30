MSK1: Москвичи вновь пожаловались на стоимость проезда в общественном транспорте

В Москве 15 октября вновь повысили цену за проезд в общественном транспорте. Ее увеличили второй раз за текущий год. Такие изменения чиновники столичного региона объяснили повышением цен на топливо.

Как пишет MSK1.RU, москвичи были возмущены нововведением, поскольку далеко не у всех высокий доход, как это принято считать в регионах.

Местные жители отмечают, что, если доход составляет 25 тыс. рублей на одного человека, получить льготы трудно. При этом плата за транспорт составляет порядка 15% от общего дохода.

Другая жительница рассказала, что она потеряла работу и здоровье после перенесенного коронавируса. Сейчас москвичка, которой исполнилось 50 лет, получает зарплату 26 тысяч рублей. В мегаполисе, по мнению женщины, найти работу без знакомств непросто, а высокий доход имеют приезжие.