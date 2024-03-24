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Поклонники «Пикника» чудом не попали на концерт группы в «Крокусе»

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Поклонники «Пикника» чудом не попали на концерт группы в «Крокусе»
Москва
Источник фото: @crocuscityhall

Несмотря на то, что все билеты на концерт «Пикника» в «Крокусе» были распроданы, зал остался не заполненным полностью из-за решения некоторых зрителей не явиться на мероприятие. Они поделились своими историями спасения с порталом aif.ru.

Москвич Сергей Пырков и его супруга Яна Габай планировали посетить концерт вместе, однако обстоятельства им помешали. Несмотря на наличие билетов, женщина отказалась ехать на мероприятие, а затем даже спрятала ключи от авто, чтобы предотвратить поездку. К счастью, Сергей предложил другу посетить концерт вместо него, но его жена также была против, что привело к общему решению никому не идти на концерт.

Это было самое правильное решение

Елена и Максим - также поклонники «Пикника». Они планировали посетить выступление, но непредвиденные обстоятельства помешали этому. Сначала Максима задержали на работе, затем у Елены появились проблемы со здоровьем. Эти события заставили их задуматься о смысле посещения концерта и, в конечном итоге, отказаться от него. Узнав о стрельбе в «Крокусе» из соцсетей, они поняли, что это было самое правильное решение.

Информационное агентство «Informing»

Что должно было состояться в атакованном террористами «Crocus City Hall»

Что должно было состояться в атакованном террористами «Crocus City Hall»

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