Пассажиры в Москве жалуются на штрафы и потребовали ввести бесплатный проезд

В Москве второй раз за последний год повысили стоимость проезда в общественном транспорте. Местные жители начали замечать, что участились рейды по безбилетникам.

Как говорят очевидцы, пассажиров выпускают через переднюю дверь, но если словят на неоплате, оформляют штраф. Такие рейды прошли на многих столичных станциях, а контролеры выписали штраф нескольким сотням людей.

Москвичи возмущены происходящим. Они потребовали, чтобы проезд стал бесплатным. Другие жители столицы уверены, что это очень странная инициатива.

Остальные заявили, что главный вопрос не в том, чтобы «не платить или платить», а в том, сколько стоит этот проезд по соотношению со средней зарплатой.