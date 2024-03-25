«Мы сломаем вас неверные»: Какой национальности террористы в «Крокусе» — на каком языке говорили

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта, когда четверо неизвестных проникли в зал и устроили стрельбу, а затем подожгли здание. Оказалось, что террористы, устроившие этот акт, были из Таджикистана. Их имена - Далержон Мирзоев, Саидакрами Рачабализоду, Фаридуни Шамсутдин и Мухаммадосбир Файзов.

В сети появилось видео, на котором террористы переговаривались на таджикском языке, хотя их голоса были искажены. Эксперты отметили, что язык на видео мог быть и дари (язык, распространенный в Афганистане), так как эти два языка очень похожи в произношении. Однако, из-за того, что большая часть граждан Таджикистана проживает в других странах, делать окончательные выводы о принадлежности языка рано.

Совершили атаку из-за финансовых мотивов

Из видео стало известно, что террористы говорили о «неверных», но сами стрелявшие также относятся к ним, что противоречит исламским убеждениям. Негматулло Мирсаидов, эксперт по религиозному экстремизму, объяснил, что террористы совершили атаку из-за финансовых мотивов, а не из-за «особых» убеждений. На данный момент проводится опознание тел погибших, а террористов арестовали и поместили в следственный изолятор. Им грозит пожизненное заключение, пишет Весь Искитим.