Появились фото всех террористов «Крокуса»: опознание продолжается, обвиняемые за решеткой — что известно о каждом из них

Теракт, который произошел в подмосковном «Крокус Сити» вечером 22 марта 2024 года, принес трагические последствия. В результате этого акта терроризма пострадали 182 человека, из которых 137 человек погибли. Подозреваемыми в совершении теракта были иностранные граждане из Таджикистана. Один из предполагаемых террористов, Фарудини Шамситдин, был задержан и рассказал, что получил заказ на совершение преступления через Телеграм от помощника проповедника. Он утверждал, что должен был получить за это 500 000 рублей, часть которых была переведена на его карту заранее.

Источник фото: @breakingmash

Другой подозреваемый, Далежрон Мирзоев, признал свою вину в суде. Важно отметить, что у него нет знаний русского языка, поэтому он участвовал в судебном заседании при помощи переводчика.

Источник фото: @breakingmash

Мухаммадсобир Файзов, еще один участник теракта, был ранен в левый глаз во время задержания. Во время допроса он рассказал, что получил документы в аэропорту после прибытия.

Источник фото: @breakingmash

Саидакрами Рачабализоду также признал свою вину в содеянном, хотя заявил, что не помнит, где был зарегистрирован «заказчик».

Источник фото: @breakingmash

На данный момент в списке подозреваемых числятся также Шохинджонн С., Рустам Н., Махмадрасул Н., и Ривожидин И. Все они также являются гражданами Таджикистана. Суд решил, что четверо задержанных будут находиться в следственном изоляторе до 22 мая, а за содеянное им грозит пожизненное заключение, пишет Весь Искитим.