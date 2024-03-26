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«Только зубы»: В «Крокусе» под завалами могут быть останки десятков человек — опознать будет сложно

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«Только зубы»: В «Крокусе» под завалами могут быть останки десятков человек — опознать будет сложно
Москва
Источник фото: @ostorozhno_novosti

Трагедия, разыгравшаяся в «Крокус Сити Холле» 22 марта, потрясла многих. Официальные данные к утру 26 марта говорят о 139 погибших и 180 пострадавших. Однако этот печальный список может быть далеко не окончательным, так как эксперты не исключают возможности обнаружения дополнительных жертв под завалами.

В результате пожара могли остаться лишь зубы

Опознание погибших будет сложным из-за высокой температуры во время пожара, которая могла сжечь часть останков. По словам специалистов, в результате пожара могли остаться лишь зубы. На данный момент нет точной информации о количестве жертв, и завершение работ по разбору завалов ожидается в тот же день, 26 марта, в 17:00 по московскому времени.

Подобные ужасные события побуждают общество задуматься о причинах и последствиях, а власти страны направляют усилия на выяснение обстоятельств и поиск ответственных за этот теракт, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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