Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве ближайшие дни

В Москве сегодня ожидается ясная и теплая погода с температурой до +20 градусов. Ночью стоит ожидать небольшого похолодания до +7 градусов.

В целом, по прогнозам синоптиков, последняя пятидневка сентября будет выше средних температур для этого времени года. В четверг температура днем поднимется до +22 градусов, ночью опустится до +13 градусов.

При этом сообщается, что пик волны тепла ожидается в пятницу, когда воздух может прогреться до +24 градусов, что соответствует климатической норме для последней декады августа.