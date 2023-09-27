Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве ближайшие дни

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Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве ближайшие дни
В России / Москва
Источник фото: Коллаж Информинг

В Москве сегодня ожидается ясная и теплая погода с температурой до +20 градусов. Ночью стоит ожидать небольшого похолодания до +7 градусов.

В целом, по прогнозам синоптиков, последняя пятидневка сентября будет выше средних температур для этого времени года. В четверг температура днем поднимется до +22 градусов, ночью опустится до +13 градусов.

При этом сообщается, что пик волны тепла ожидается в пятницу, когда воздух может прогреться до +24 градусов, что соответствует климатической норме для последней декады августа.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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