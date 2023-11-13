Появился рейтинг из 16 районов востока Москвы от худшего к лучшему

Портал MSK1.RU решил составить топ районов Москвы без экспертов и критиков, а по отзывам жителей города. В данный рейтинг вошли 16 районах востока столицы.
Восточный — 3 звезды.
Новогиреево — 3,5 звезды.
Перово — 3,5 звезды.
Новокосино — 3,9 звезды.
Соколиная Гора — 4 звезды.
Северное Измайлово — 4,1 звезды.
Кладбищенский Метрогородок — 4,2 звезды.
Вешняки — 4,2 звезды.
Транспортные Сокольники — 4,3 звезды.
Ивановское — 4,3 звезды.
Богородское — 4,5 звезды.
Гуляющее Гольяново — 4,6 звезды.
Преображенское — 4,7 звезды.
Беличий Измайлово — 4,8 звезды.
Восточное Измайлово — 5 звезд.
Культурный Косино-Ухтомский — 5 звезд.