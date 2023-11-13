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Появился рейтинг из 16 районов востока Москвы от худшего к лучшему

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Появился рейтинг из 16 районов востока Москвы от худшего к лучшему
В России / Москва
источник фото: pixabay.com

Портал MSK1.RU решил составить топ районов Москвы без экспертов и критиков, а по отзывам жителей города. В данный рейтинг вошли 16 районах востока столицы.


Восточный — 3 звезды.

Новогиреево — 3,5 звезды.

Перово — 3,5 звезды.

Новокосино — 3,9 звезды.

Соколиная Гора — 4 звезды.

Северное Измайлово — 4,1 звезды.

Кладбищенский Метрогородок — 4,2 звезды.

Вешняки — 4,2 звезды.

Транспортные Сокольники — 4,3 звезды.

Ивановское — 4,3 звезды.

Богородское — 4,5 звезды.

Гуляющее Гольяново — 4,6 звезды.

Преображенское — 4,7 звезды.

Беличий Измайлово — 4,8 звезды.

Восточное Измайлово — 5 звезд.

Культурный Косино-Ухтомский — 5 звезд.

Информационное агентство «Informing»

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