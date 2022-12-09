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Свердловский губернатор признал ошибки при частичной мобилизации

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Свердловский губернатор признал ошибки при частичной мобилизации
Военные новости
Фото из открытых источников

В Свердловской области действительно были случаи, когда граждан, имеющих бронь, мобилизировали. Но затем их вернули обратно. Об этом сегодня, 9 декабря, проинформировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Куйвашев в ходе «Прямой линии» ответил на вопросы о том, почему военкоматы не проверяют документы призывников о брони.

«Случались перегибы на местах. Были военкоматы, которые отличились. Было немало жалоб на военкоматы Нижнего Тагила. После обращения на горячую линию мы со всем этим разобрались. Надеюсь, новый военком сможет вразумить нижнетагильского военкома».

При этом, по словам главы региона, проблемы решили. Губернатор отметил, что были мобилизованные с бронью, которых вернули домой. По его словам, в начале любого дела могут возникать вопросы, требующие решения.

Также Куйвашев напомнил о горячей линии по вопросам частичной мобилизации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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