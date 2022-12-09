Жена юмориста Гарика Мартиросяна набросилась на резко помолодевшую певицу Алсу

Жена Гарика Мартиросяна, как и ее звездный муж, имеет прекрасное чувство юмора. Женщина продемонстрировала его на своей близкой подруге певице Алсу. Артистка примерила на себе образ из популярного клипа на песню «Зимний сон».

39-летняя Алсу выложила в своих соцсетях фото. На снимке она предстала с косичками и в светлом вязаном свитере. Исполнительница отметила, что снимается в новогодней пародийной комедии от канала ТНТ «СамоИронря судьбы».

Кадры прокомментировала Жанна Мартиросян. Женщина заявила, что Алсу должна быть старой, и только тогда она ее не будет бесить.

«Посмотрите, как Алсу помолодела. Раздражает, конечно же! Все-таки старая подруга всегда должна оставаться старой!

P.S. Что эта блондинка вытворяет можно увидеть в Новогоднюю ночь на телеканале ТНТ в кинофильме «Самоирония судьбы», — написала жена комика.