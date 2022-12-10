Раненые участники СВО из Новосибирска пожаловались на невозможность получения обещанных выплат

Часть жителей Новосибирской области сразу же после начала СВО отправились на фронт не только из патриотических соображений, но в надежде обеспечить себя и свою семью. Помимо зарплат, бойцам обещали гарантированные выплаты за ранения, которые составляют 3 миллиона рублей. Однако получить эти деньги оказалось непросто.

Как признался один из раненых добровольцев, несколько месяцев он оббивает пороги кабинетов разных инстанций, пока нет надежды, что получит деньги. Мужчина надеется на помощь губернатора.

По словам новосибирца, в ходе «военной операции» его ранило осколками от гранат подствольных гранатометов в правое бедро. Некоторое время он находился в полевом госпитале, затем в отделении гнойной терапии. Сейчас участник СВО не может добиться выплат из-за недостаточного количества медицинских документов. Чиновники не могут решить, легкое у него ранение либо тяжелое, от этого зависит размер выплат.

Сейчас мужчина активно общается с другими добровольцами из разных регионов, которые тоже не могут получить положенные деньги после ранений. Обсуждается возможность объединиться, чтобы совместно действовать и помогать другим бойцам, которые оказались в аналогичной ситуации.