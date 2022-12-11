«12 декабря придет ужас, которого не было с 1879 года». Синоптики рассказали, что начнется

Синоптики рассказали о климатическом кошмаре, который придет в Россию с 12 декабря. Метеорологи сообщают, что ситуация будет экстраординарной для декабря за всю историю метеорологических наблюдений. Инимы словами, такого не было последние 143 года.

По словам специалистов, кардинальное изменение погоды ожидают в ближайшее время во всех регионах центральной части.

Но самые радикальные перемены ждут в понедельник, 12 декабря. Предупреждается, что в начале следующей недели в центре РФ разгуляется мощный циклон, который придет с балканского полуострова. Из-за него и ожидают очень сильных осадков. Оно будет настолько большим, что превысит рекорды за весь декабрь за всю историю наблюдений, то есть с 1979 года.

Синоптики отмечают, что в Москве и расположенных рядом регионах будут идти дожди, снегопады, ледяные дожди. Снег будет переходить в дождь, на дорогах будет сильный гололед, он осложнит обстановку.

Отметим, что после того как осадки закончатся, погодные приключения на этом не завершатся. После рекордных снегопадов и дождей прогнозируются новые сильные морозы и из-за удара стихии нужно готовится к новым катаклизмам.