За вчерашний вечер украинские военные нанесли многочисленные удары с использованием РСЗО HIMARS и MLRS. Наиболее жесткие удары пришлись по Мелитополю. Там, по разным данным, нанесено до шести ударов с применением американских ракетных систем.

После довольно мощной атаки по Мелитополю, удары нанесли по Стаханову. Там, по всей видимости, достаточно серьёзно пострадал инфраструктурный объект. Сообщаеся, что все выпущенные украинскими бойцами ракеты попали по одной цели.

На снимках видно последствия нанесенных ударов по Стаханову. Серьезные повреждения у зданий, огромные воронки свидетельствуют, что удары эти имели целенаправленный характер. Их главная цель - это было нанесение максимального ущерба.

Пока что официальных сведений со стороны властей ЛНР и самого города нет. Но в Сети появилась информация, что удар наносился по наводке местных жителей. По сведениям российских военкоров, здесь проживали силы ЧВК «Вагнер».