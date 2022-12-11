Ученые поняли, как Земля пережила все катаклизмы и сохранила себе жизнь

В истории планеты было всего несколько климатических катаклизмов. Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) смогли выяснить, как Земля пережила эти события и сохранила себе жизнь. Оказывается, у планеты существует механизм «стабилизирующей обратной связи». Сотни тысяч лет это механизм уравновешивает экстремальные климатические сдвиги, тем самым возвращая температуры обратно к норме, комфортной для жизни.

Специалисты этот механизм называют силикатным выветриванием. Геологический процесс помогает урегулировать углеродный цикл на Земле. Он предполагает выветривание силикатных пород, а те нейтрализуют выбросы углекислого газа из мантии и коры планеты, постепенно направляя их в океанические отложения.

Эксперты замечали раньше, что в углеродном цикле есть неизвестный эффект, который стабилизирует климат. Теперь же они поняли природу его происхождения. В ходе исследований проводился химический анализ древних горных пород. Изучения показали, что колебания содержания углерода в среде оставались постоянными после значительных колебаний температуры.