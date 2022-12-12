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Байден дал Зеленскому щедрое обещание по поставкам вооружения для армии ВС Украины

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Байден дал Зеленскому щедрое обещание по поставкам вооружения для армии ВС Украины
Политика
Фото из открытых источников

Украина снова получит вооружение от США, чтобы улучшить свою систему ПВО.

Поставки пообещал продолжить президент США Джо Байден. Также он дал Украине обещание помочь с восстановлением энергосистемы, пишет The Guardian.

В разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским, Байден подчеркнул, что в США понимают важность защиты украинской территории от ракетных атак России.

Поэтому 9 декабря США приняли новый пакет помощи Украине на сумму 275 млн долларов, в котором боеприпасы для РСЗО, а также системы для противодействия использованию Россией беспилотных летательных аппаратов.

США также будут поставлять Украине оборудование, которое необходимо для восстановления энергосистемы, поскольку РФ уже уничтожила около 50% ее объектов. Сообщается уже о том, что часть обещанного оборудования уже в пути и вскоре прибудет на территорию Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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