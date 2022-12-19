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«Хачапури вам больше не видать». Грузия закрывает въезд для граждан РФ?

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«Хачапури вам больше не видать». Грузия закрывает въезд для граждан РФ?
В России / Экономика
Фото из открытых источников

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением ограничить пребывание граждан России в стране 90 днями. Однако такое предложение негативно встретили представители грузинского бизнеса.

Да, у грузин накопилось немало обид на РФ, это глупо скрывать. Речь в уходе Абхазии с Южной Осетией, войне 2008 года. Но время идет, приходит осознание того, что будет дальше? Можно далее враждовать с Россией, но она — огромный рынок. Большое количество туристов едет из России, туда продают 55% грузинского вина, товарооборот за 6 месяцев составил 1 миллиард долларов. Грузия закупает в РФ пшеницу, нефтепродукты, газ. Поэтому прозападные грузинские власти наотрез отказались присоединиться к санкциям против РФ и негласно ей помогают обходить их. Через Грузию завозится техника фирм, которые ушли с российского рынка (тот же Apple), отправляют авто. В целом, грузинский бизнес получает огромные деньги, поэтому обиды отошли на второй план», - заявил экономист Леван Гиоргадзе.

Он добавил, что антироссийская риторика в Грузии в моде, как и в Польше и Прибалтике. На этикетках вин в магазинах можно увидеть нашлёпку «Россия — оккупант!». На стенах присутствуют надписи «К чёрту Россию!». Да и поставить на поток пропаганду с целью, чтобы грузины возненавидели Россию, будет весьма просто. Получается забавная ситуация.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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