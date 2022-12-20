Представитель российского МИДа сделал заявление о политике ЕС

Заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Вершинин прокомментировал инициативу политических властей некоторых государств ЕС по учреждению специального трибунала против России для изучения действий ее армии в украинском кризисе.

Он заявил, что такой мерой европейский союз пытается скрыть, что сам своими поставками киевскому режиму имеет отношение к тем преступлениям, которые совершают его представители и подчиняющиеся ему военные.

Вершинин считает, что настроенные антироссийски политические власти западных государств готовы нарушать устав ООН, полномочия разных его органов и вмешиваться в дела других государств. Однако, подчеркнул дипломат, никакой юридической силы формирование таких трибуналов не имеет.