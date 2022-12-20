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Представитель российского МИДа сделал заявление о политике ЕС

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Представитель российского МИДа сделал заявление о политике ЕС
Политика
Представитель российского МИДа Вершинин

Заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Вершинин прокомментировал инициативу политических властей некоторых государств ЕС по учреждению специального трибунала против России для изучения действий ее армии в украинском кризисе. 

Он заявил, что такой мерой европейский союз пытается скрыть, что сам своими поставками киевскому режиму имеет отношение к тем преступлениям, которые совершают его представители и подчиняющиеся ему военные.

Вершинин считает, что настроенные антироссийски политические власти западных государств готовы нарушать устав ООН, полномочия разных его органов и вмешиваться в дела других государств. Однако, подчеркнул дипломат, никакой юридической силы формирование таких трибуналов не имеет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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