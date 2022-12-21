Путин и Шойгу спланировали будущее РФ и ход СВО на 2023 год

Главный посыл — это то, что СВО продолжается, а государство делает все возможное для успешного завершения спецоперации. При этом ограничений по финансированию не было предусмотрено.

Как отметил Владимир Путин, боевые возможности России постоянно расширяются, а этот «процесс будет наращиваться». Вместе с тем планируется увеличить боевые возможности ВС РФ. Это в том числе касается летных машин, БПЛА.

Президент распорядился наладить «на высоком уровне» на передовую поставки, в том числе аптечки, сухие пайки и всю экипировку. Путин и Шойгу также поговорили о реформе армии. По словам главы государства, частичная мобилизация вскрыла «определенные проблемы», однако их активно решают. При этом дополнительной мобилизации в ближайшее время не планируется.

По словам российского лидера, происходящее на Украине — «общая трагедия», однако в ней не виновата РФ. Также президент добавил, что считает по-прежнему украинцев своим братским народом.

Отметим, что СВО на территории Украины продолжается более 300 дней. Украинская сторона сообщает о 100 тыс. погибших российских военных с начала спецоперации. В Минобороны РФ эти цифры опровергают.

Напомним, что в сентябре в России была объявлена частичная мобилизация.