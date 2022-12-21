Военкор Шурыгин проинформировал о подготовке ВС Украины к зимней наступательной кампании

Военный эксперт, постоянный член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин заявил, что появились признаки подготовки ВС Украины к зимнему наступлению.

Как считает эксперт, по замыслу командования, обстрелы спровоцируют российское командование переместить центр усилий на донецкое направление с целью отбросить украинские силы от Донецка.

Шурыгин делает вывод, что ВСУ ведут скрытную перегруппировку войск, тем самым собирая самых опытных и боеспособных бойцов в районах сосредоточения. Также ВСУ подтягивают современную артиллерию и резервы туда, откуда будет удобно броситься в наступление.

Военкор подчеркивает, что успешное наступление возможно при скрытном умелом формировании, а также сосредоточении ударной группировки, которая ВС РФ превосходит в полосе наступления в пять раз и больше. Это делается за счет оголения второстепенных участков или районов с выстроенной глубокоэшелонированной обороной и отводом с них войск в состав ударных сил самых боеспособных частей.

В завершении публицист предположил, что главком ВСУ Валерий Залужный решится на зимнее наступление.

Отметим, что СВО на территории Украины продолжается более 300 дней.