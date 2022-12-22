Соловьев сделал предположение о цели визита Медведева в Пекин

Телевизионный ведущий Соловьев считает достаточно значимой встречу между заместителем руководителя совета безопасности Российской Федерации Медведевым и политическим лидером Китайской народной республики Си Цзиньпином. Он полагает, что Медведев передал какое-то важное сообщение.

Соловьев подчеркнул, что для официального Пекина любые переговоры политического руководства значимы и обычно имеют серьезное для влияния на международную обстановку содержание. Поэтому визит в государство Медведева тоже следует охарактеризовать с этой стороны, а не воспринимать его как формальный. При этом в связи с отсутствием официальных заявлений о конкретных итогах, решениях после этой встречи Соловьев предположил, что целью Медведева было передать лично Си Цзиньпину какое-то послание.