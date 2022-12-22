Павел Прилучный заявил об отсутствии желания возвращаться на российское телевидение

Павел Прилучный объяснил, почему не планирует возвращаться на ТВ. Актер заявил о том, что его карьера телеведущего не прельщает.

В послужном списке артиста есть не только роли в кинофильмах и телесериалах, таких как «Мажор», «Закрытая школа», «Союз спасения», «На игре» и других. Прилучный также выступал в качестве ведущего разных телевизионных проектов. Например, «Короли фанеры» и «Главная роль».

«Не планирую возвращаться к этому. Не люблю вести, это совершенно не мое. Я скованно себя чувствую в этой роли. Может потому, что не имею много опыта в этом. Мне нравится куда больше кино и театр», - сказал Павел.

По словам знаменитого артиста, профессиональные вызовы ему нравятся:

«В текущем году снимался в сериале «Лада Голд». Там у меня интересный персонаж – «вор в законе» из 90-х. Съемочных дней было немного, однако получил огромное удовольствие! Интересно было сыграть героя, на которого совсем не похож. Это ведь всегда вызов!»