Американский президент Байден выступил с речью к населению США, в котором коснулся темы международных отношений. Он заявил, что в последнее время ситуация во внешней политике сильно изменилась, что выражается в усилении враждебности между государствами.

Байден считает, что в международной политике все больше низости и подлости. При этом он не уточнил, какую роль в складывании такой ситуации сыграли его собственные решения и внешнеполитический курс США.

«Наша политика стала такой злой, такой подлой, такой пристрастной… Мы видим друг в друге врагов, а не соседей», – заявил Байден.

Ранее кандидат в верхнюю палату американского законодательного органа от штата Нью-Йорк Саре отметила, что курс правительства противоречит интересам простых граждан и, ссылаясь на результаты социологических опросов, указала, что большинство населения США выступает за дружественные отношения с Россией.