В центре Екатеринбурга сняли баннер, вывешенный в поддержку армии РФ

В центре Екатеринбурга этой ночью сняли баннер с буквой Z, который был размещен в поддержку российской армии еще 13 апреля. Вывешенный плакат убрали с фасада здания архитектурного университета.

Работы по демонтажу Z-баннера были проведены накануне визита президента РФ Владимира Путина в Свердловскую область. Провисел он на здании более 8-ми месяцев.

Ранее против агитационной символики выступали студенты УрГАХУ, выпускники вуза и преподаватели. Ректор университета сообщил, что это полотно было размещено по инициативе молодежного общероссийского движения «Всероссийский союз молодежи». При этом руководство университета заверило, что снимать баннер не будут.

Добавим, что еще один аналогичный баннер находится на фасаде здания Уральского государственного университета в Екатеринбурге.