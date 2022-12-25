Алексей Ягудин рассказал об ужасе, произошедшем с ним на фестивале в Благовещенске

В YouTube появилось новое интервью с Алексеем Ягудиным. В разговоре об актерской карьере артист поделился с ведущей одним из своих провалов, который произошел в Благовещенске на «Амурской осени».

«Один раз случился ужас, когда в Благовещенске на фестивале театра и кино, находясь по центру на сцене, был сыном парламентария, который искал своих папу-маму. Я обнимаюсь с военным. Должно было закончиться тем, что я подумал, это есть мой отец. Затем должен сказать: "Папа, дорогой папа!" В финале также с мамой. Я обнимаю, вместо "папы", говорю "дорогая мама!" Занавес закрылся, мужик обнимает и тихо мне говорит на ухо: "Какая же *** мама". Все, уходит, занавес. Стою и понимаю, что это настоящий провал. Причем в Благовещенске фестиваль, где жюри.

Захожу в гримерку и понимаю, что меня просто разорвут на части. Начинается беготня: давайте менять текст. Я понял, что если текст будут менять, то с ума сойду. Председателем жюри был Роман Виктюк. Кто-то говорит: "Виктюк идет". Для актеров он, как для фигуристов Тарасова и Чайковская. Виктюк садится возле меня. Понимаю, что там текст меняют, думают, как выкручиваться. А он мне говорит о новой идее, он же нестандартно все видел. Он эпатажный. Рассказывает, предлагает мне новый спектакль. Говорю: "Понятно, потом договоримся. Что сейчас?". Он отвечает: "Ничего не делать, забудьте. Играйте как играете, не нужно менять. Ползала даже не слушает ничего". Все успокоились, мы сыграли и спектакль хорошо закончился», – вспомнил Ягудин.