Что предшествовало убийству матери троих детей в Екатеринбурге

Стали известны подробности жуткой трагедии в Екатеринбурге, где мать задушила пятимесячную дочку и ее братьев 10 и 15 лет.

На допросе Анастасия Петрова пояснила, что странности начались еще 16 декабря, что якобы ее муж стал видеть бесов и попросил супругу его бить, чтобы от них избавляться.

После этого у самой женщины начались галлюцинации. Ей казалось, что она идет по пустыне, появились странные мысли.

Вечером 25 декабря мать вернулась с прогулки. В квартире она почувствовала себя плохо и решила убить детей, чтобы «избавить их от мучений». Дочку задушила прямо во сне коляске, младшего сына в кровати. Орудием выбрала пояс от платья. Старшего разбудила и объяснила, что нет «другого выхода» чтобы изгнать бесов и что ему «пора в рай».

После этого Анастасия написала сообщение матери и племяннице, объяснив, что пошла не преступление «из-за бесов, вселившихся в ее детей».

На первом допросе женщина отрицала употребление запрещенных препаратов. Но анализ мочи показал положительный результат.

Соседи пары рассказали, что за день до трагедии слышали странный шум. Вызывать полицию не решились.

Накануне были стуки сильные, как изгоняли кого-то. Я подумала: что за сатанинские крики? Кричали: «прекрати!»

В квартире нашли множество икон и предметов культа.



