E1.RU: Друзья подростка, которого в Екатеринбурге задушила мать, заявили о конфликтах в семье

В понедельник, 26 декабря 2022 года, в Екатеринбурге произошла жуткая трагедия. Местная жительница Анастасия Петрова задушила троих детей. Жертвами горе-матери стали два сына, которым исполнилось 10 и 15 лет, а также маленькая 5-месячная дочь.

Расследование чудовищного преступление продолжается. Сегодня следователи примут решение об избрании меры пресечения для матери-убийцы несовершеннолетних граждан.

Журналисты местных средств массовой информации пообщались с друзьями погибшего подростка и выяснили, что незадолго до произошедшего мать застукала старшего сына с электронной сигаретой.

Мать ему сказала, что если еще раз увидит — то доложит отцу, его тогда наказали. 24 декабря он не выходил на связь. Я ему писал, он не отвечал. Решил, что его наказали. Вчера учительница попросила найти фотографию и собрать информацию об увлечениях. Я решил, что он потерялся, а потом мы все узнали.

При этом мальчики отметили, что серьёзных конфликтов в семье никогда не было. По словам товарищей погибшего, их друг всегда был жизнерадостным, добрым, общительным парнем, но о родителях рассказывал редко. Они все еще не могут поверить, что его больше нет.

Он нам казался немного зашуганным, мог иногда растеряться, если громко называли по фамилии. Но синяков на нем не было никогда, - вспоминают друзья.