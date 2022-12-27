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Ксения Горячева из Нижнего Новгорода победила в проекте «Новые танцы» на канале ТНТ

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Ксения Горячева из Нижнего Новгорода победила в проекте «Новые танцы» на канале ТНТ
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Фото из открытых источников

Ксения Горячева, жительниц из Нижнего Новгорода, стала победительницей второго сезона популярного телешоу «Новые танцы», которое выходит на канале ТНТ.

Участница имела явное преимущество перед своими конкурентами. Она для финального выступления решила применить свет софитов, графические элементы и фейерверки. Также до этого Горячева принимала участие в других подобных танцевальных проектах, поэтому уже имела соответствующий опыт.

Члены жюри объявили 21-летнюю нижнегородку несомненной победительницей. Ведущая проекта Ляйсан Утяшева обняла Ксению, отметив, что наконец-то в этом шоу выиграла девушка, а не парень, как это было в минувшие сезоны. Сама танцовщица призналась, что свой приз со множеством нулей собирается вложить не в недвижимость, а потратить на себя любимую. 

Примечательно, что победительница «Новых танцев» однажды была в шаге от победы на шоу «ТАНЦЫ» на канале ТНТ. Тогда в 2021 году она стала не смогла победить и получила второе место.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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