«Наташу линчевали публично»: как отреагировала Королева на ЧП в Кремле

Наташа Королева трогательно поздравила ветеранов с праздником, исполнив на концерте в Кремле песню «Только ты не умирай». Королева вышла на сцену в длинном закрытом платье с цветочным весенним принтом и георгиевской лентой на груди, пишет mk.ru.

Так тепло на концерте не принимали ни одного другого артиста

На праздничном концерте Королевой устроили продолжительные овации и зал кричал ей «браво». Так тепло в этот вечер не принимали ни одного другого артиста. Однако ее выступление по непонятным причинам вырезали из эфира.

«Наташа, конечно, расстроилась, она не ожидала, что ее выступление вырежут, еще так тщательно к нему готовилась!» — рассказали люди из окружения певицы.

Также знакомые Королевой вспомнили, что певице пришлось пройти немало испытаний. Так, на родине Наташи, в Украине, ее публично линчевали. По их словам, к Дню Победы певица относится очень трепетно. Она даже назвала сына Архипом в честь своего деда, погибшего в 1944 под Кенигсбергом. Многим непонятно, почему выступление певицы, которое покорило абсолютно каждого, убрали из эфира.