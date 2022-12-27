На актера Геннадия Хазанова упала стеклянная витрина, а осколки изрезали спину

Геннадий Хазанов вспомнил о жутком случае, который с ним произошел и едва не стоил жизни. Тогда актер захотел помочь режиссеру Евгению Цымбалу и придумать сюжет спектакля. Но он и не предполагал, что весь этот ужас воплотится в жизнь.

Произошло это в 1980-х годах. Рязанов попросил Хазанова подкинуть ему идеи для кинофильма Цымбала. По задумке Геннадия, его персонаж своровал из магазина кусок мяса. В панике ему показалось, что женщина-миллиционер катит коляску, в котором находится младенец с фуражкой и свистком во рту. По идее Хазанова, для устрашения в этот момент нужно вставить звук свистка, который перерастает в вой сирены скорой помощи. А дальше герой оказывается в операционной, где из него извлекают украденный кусок мяса. Цымбал отверг эту идею, ведь в ней много ужаса. Но Хазанов вспомнил свой сюжет, когда оказался в больнице.

«Представьте мое изумление, когда скоро меня самого под вой сирен привезли в институт Склифосовского на срочную операцию. Во время съемок стеклянная витрина рухнула, а осколки изрезали всю спину», — вспомнил актер.